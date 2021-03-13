Агент Гурцкая: «Переход Кокорина — прекрасная сделка шарлатанов. Хоть один раз мы обманули иностранцев»
Агент Тимур Гурцкая оценил переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Агент Тимур Гурцкая оценил переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».
Россиянин провел в чемпионате Италии три матча и не отметился результативными действиями.
«Переход Кокорина — прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан — тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего. Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал 5 передач поперек поля. У него есть
Кто еще из российских игроков может уехать за границу? Думаю, молодые ребята. Мне нравится Фомин, например. Но он бы мог перейти не в