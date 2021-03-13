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14:38 (мск), источник: Sport24

Агент Гурцкая: «Переход Кокорина — прекрасная сделка шарлатанов. Хоть один раз мы обманули иностранцев»

Агент Тимур Гурцкая оценил переход нападающего Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

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13
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Россиянин провел в чемпионате Италии три матча и не отметился результативными действиями.

«Переход Кокорина — прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан — тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего. Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал 5 передач поперек поля. У него есть какие-то «покровители», люди, которые ему симпатизируют. Капелло и Манчини. Они сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду. В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А.

Кто еще из российских игроков может уехать за границу? Думаю, молодые ребята. Мне нравится Фомин, например. Но он бы мог перейти не в топ-команду, конечно. Антон Миранчук мог бы уехать, Баринов в хорошую команду мог бы попасть. Лесовой мог бы поехать в Европу, — сказал Гурцкая в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер».

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