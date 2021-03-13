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15Гол и радость Глушакова
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
14:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» в меньшинстве забил два гола и начал с победы сезон КПЛ-2021

Алматинский «Кайрат» одержал победу над талдыкорганским «Жетысу» в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Матч прошел на Центральном стадионе в Алматы и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Причем оба гола «Кайрат» забил во втором тайме после того, как остался меньшинстве — на 49-й минуте Денис Поляков получил красную карточку и был удален.

Сначала на 69-й минуте Небойша Косович с передачи Гулжигита Алыкулова открыл счет в матче, забив ударом из-за пределов штрафной.

А спустя три минуты Алыкулов уже сам отличился и удвоил преимущество команды.

Напомним, в сезоне-2020 «Кайрат» впервые за 16 лет стал чемпионом.

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