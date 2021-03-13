«Шахтер» обыграл «Атырау» на старте КПЛ-2021
Карагандинский «Шахтер» обыграл «Атырау» в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинский «Шахтер» обыграл «Атырау» в первом туре чемпионата Казахстана по футболу сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Атырау и завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Победу «Шахтеру» принес Виталий Балашов, отличившийся на 14-й минуте и ставший автором первого гола в КПЛ-2021.
Ранее в другом матче первого тура «Кайрат» дома одержал победу над «Жетысу» со счетом 2:0, забив оба гола в меньшинстве.