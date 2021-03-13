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16:17 (мск), источник: БЕЛТА

«Энергетик-БГУ» разгромил «Сморгонь» в чемпионате Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Энергетика-БГУ» со счетом 3:0 разгромили «Сморгонь» в домашнем поединке первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Играя на своем поле, минчане владели инициативой, и на 32-й минуте Артем Шкурдюк открыл счет. После перерыва хозяева также доминировали, и сначала Артем Васильев, а потом Даниил Виговский забили еще два гола.

Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» откроют новое первенство домашним матчем с «Минском», который в прошлом турнире финишировал на 11-м месте. Обладатель бронзовых наград жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у минского «Динамо», завершившего минувший чемпионат на 6-й позиции. В Бресте местный «Рух» сыграет с вернувшимся в элиту «Гомелем».

Завершится первый тур 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК «Минск» сыграют со «Слуцком». В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий «Спутник» встретится с брестским «Динамо», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать с «Витебском».

Вчера в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси футболисты «Ислочи» с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской «Славии» — 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.

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