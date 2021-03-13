Футболисты «Руха» сыграли вничью с «Гомелем» в чемпионате Беларуси

В первой половине встречи в Бресте никому из соперников не удалось поразить ворота. После перерыва брестчане вышли вперед после удара Артема Концевого, а потом Андрей Соловей восстановил равновесие — 1:1.

Ранее столичный «Энергетик-БГУ» уверенно переиграл у себя дома гостей из «Сморгони» — 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома.

Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» откроют новое первенство домашним матчем с «Минском», который в прошлом турнире финишировал на 11-м месте. Обладатель бронзовых наград жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у минского «Динамо», завершившего минувший чемпионат на 6-й позиции.

Первый тур завершится 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК «Минск» сыграют со «Слуцком». В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий «Спутник» встретится с брестским «Динамо», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать с «Витебском».