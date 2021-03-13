Футболисты «Руха» сыграли вничью с «Гомелем» в чемпионате Беларуси
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» на своем поле сыграли вничью с «Гомелем» в матче стартового тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Руха» на своем поле сыграли вничью с «Гомелем» в матче стартового тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой половине встречи в Бресте никому из соперников не удалось поразить ворота. После перерыва брестчане вышли вперед после удара Артема Концевого, а потом Андрей Соловей восстановил равновесие — 1:1.
Ранее столичный «Энергетик-БГУ» уверенно переиграл у себя дома гостей из «Сморгони» — 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома.
Также сегодня действующие чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» откроют новое первенство домашним матчем с «Минском», который в прошлом турнире финишировал на 11-м месте. Обладатель бронзовых наград жодинское «Торпедо-БелАЗ» сыграет в гостях у минского «Динамо», завершившего минувший чемпионат на 6-й позиции.
Первый тур завершится 14 марта.
Вчера в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси футболисты «Ислочи» с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской «Славии» — 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.