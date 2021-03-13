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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана отдал три голевые и принес победу европейскому клубу

Это был стартовый матч сезона.

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Источник: Instagram

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев отдал три голевые передачи в мате за минский «Энергетик-БГУ», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Васильев поучаствовал в разгроме клуба «Сморгонь» на старте чемпионата Беларуси. С передач казахстанца голы забивали Артем Шкурдюк (32-я минута), Артем Васильев (77-я) и Даниил Виговский (84-я).

В начале марта Васильев вернулся в «Энергетик-БГУ». Хавбек выступал за минский клуб с 2018-го по 2019 год. Также казахстанец выступал за бресткие «Динамо» и «Рух».

В октябре Васильев дебютировал в сборной Казахстана.

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