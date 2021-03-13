Хавбек «Атырау» Тастанбеков в матче с «Шахтером» ударил арбитра
Сабит Тастанбеков вступил в перепалку с арбитром матча КПЛ.
Сабит Тастанбеков вступил в перепалку с арбитром матча КПЛ.
По информации журналиста Айдына Кожахмета, полузащитник «Атырау» Сабит Тастанбеков в перерыве матча с «Шахтером» ударил главного арбитра игры Армана Исмуратова.
«Насколько сильно и серьезно бил молодой игрок судью — неизвестно. Возможно и не бил особо, а толкнул. В общем, было физическое воздействие. И этот факт отразил в своем протоколе инспектор матча», — говорится в источнике.