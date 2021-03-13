Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто
Фиорентина
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Брест
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Динамо
Спартак
11
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
10
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Шальке-04
50
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Фулхэм
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Верона
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Лидс
Челси
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Сент-Этьен
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ротор
10
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» победил «Боруссию» на выезде
10Косторная: слезы после шестого места
20:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Уилфрид Заха объяснил отказ вставать на колено перед началом матчей АПЛ

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха объяснил решение не вставать на колено перед матчем 28-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион».

Наверх
Источник: Reuters

Сразу после стартового свистка футболист сделал заявление через своих менеджеров.

«Моё решение стоять, держа руки за спиной, и не преклонять колено перед матчем было известно уже пару недель. Здесь нет правильного или неправильного решения. Лично я чувствую, что жест с коленом стал частью предматчевого распорядка. Сейчас не имеет значения, встаём мы на колено или просто стоим, некоторые из нас по-прежнему получают оскорбления.

Я знаю, что в английской Премьер-лиге и других органах власти ведётся работа по внедрению изменений, и я уважаю это. Я также полностью уважаю своих партнёров по команде и футболистов из других клубов, которые продолжают преклонять колени.

Как обществу, считаю, нам надо поощрять лучшее образование в школах. Компании, работающие в социальных сетях, должны принимать более решительные меры против людей, которые оскорбляют других в интернете, а не только футболистов», — приводит слова Заха The Telegraph.

Кристал Пэлас
1:0
Первый тайм: 1:0
Вест Бромвич Альбион
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Воспитанники «Спартака» прибили ЦСКА, а Марио получил травму
Русская лыжница-красавица выиграла в финале Кубка мира
«Зенит» одержал первую победу в году. Отрыв от ЦСКА — 5 очков
Биатлонист Елисеев заехал в топ-10 на Кубке мира в Чехии
Большунов уничтожил Клэбо на его коронной дистанции
«Хетафе» — «Атлетико» и другие матчи в Испании (видео)
«Динамо» принимает «Спартак» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь