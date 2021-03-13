Уилфрид Заха объяснил отказ вставать на колено перед началом матчей АПЛ
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха объяснил решение не вставать на колено перед матчем 28-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион».
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха объяснил решение не вставать на колено перед матчем 28-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион».
Сразу после стартового свистка футболист сделал заявление через своих менеджеров.
«Моё решение стоять, держа руки за спиной, и не преклонять колено перед матчем было известно уже пару недель. Здесь нет правильного или неправильного решения. Лично я чувствую, что жест с коленом стал частью предматчевого распорядка. Сейчас не имеет значения, встаём мы на колено или просто стоим, некоторые из нас
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Как обществу, считаю, нам надо поощрять лучшее образование в школах. Компании, работающие в социальных сетях, должны принимать более решительные меры против людей, которые оскорбляют других в интернете, а не только футболистов», — приводит слова Заха The Telegraph.