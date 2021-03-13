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20:14 (мск), источник: Vesti.kz

В дубле «Кайрата» вспышка коронавируса. Футболистов выслали с базы

В клубе боятся, что молодежь заразит основную команду.

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Источник: AP 2020

В дубле алматинского футбольного клуба «Кайрат» произошла вспышка коронавируса, сообщает Мeta-ratings.kz.

Тестирование выявило сразу пятерых заболевших. Их закроют на 20-дневный карантин. Остальных игроков «Кайрата-Жастар» выслали с базы, отправив по домам. Вероятно, в клубе боятся, что молодежь заразит основную команду.

Старт первой лиги, в которой принимает участие дубль «Кайрата», запланирован на 3 апреля.

В прошлом году из-за болезни вылетали футболисты основы «Кайрата» Нуралы Алип и Султанбек Астанов. Скорее всего, оба подхватили вирус после победы над «Астаной» (3:0), когда вопреки всем требованиям правительства пошли обниматься и фотографироваться с болельщиками. Из-за этого футболисты пропустили три матча чемпионата, а также игры национальной и молодежной сборных Казахстана.

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