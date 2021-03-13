В дубле «Кайрата» вспышка коронавируса. Футболистов выслали с базы
В клубе боятся, что молодежь заразит основную команду.
В клубе боятся, что молодежь заразит основную команду.
В дубле алматинского футбольного клуба «Кайрат» произошла вспышка коронавируса, сообщает
Тестирование выявило сразу пятерых заболевших. Их закроют на 20-дневный карантин. Остальных игроков «Кайрата-Жастар» выслали с базы, отправив по домам. Вероятно, в клубе боятся, что молодежь заразит основную команду.
Старт первой лиги, в которой принимает участие дубль «Кайрата», запланирован на 3 апреля.
В прошлом году