В дубле «Кайрата» вспышка коронавируса. Футболистов выслали с базы

Тестирование выявило сразу пятерых заболевших. Их закроют на 20-дневный карантин. Остальных игроков «Кайрата-Жастар» выслали с базы, отправив по домам. Вероятно, в клубе боятся, что молодежь заразит основную команду.

В прошлом году из-за болезни вылетали футболисты основы «Кайрата» Нуралы Алип и Султанбек Астанов. Скорее всего, оба подхватили вирус после победы над «Астаной» (3:0), когда вопреки всем требованиям правительства пошли обниматься и фотографироваться с болельщиками. Из-за этого футболисты пропустили три матча чемпионата, а также игры национальной и молодежной сборных Казахстана.