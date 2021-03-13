Рукавина: Просто стыдно быть частью казахстанской футбольной лиги
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина высказался об условиях, в которых сегодня его команда играла против «Турана» (2:2).
Защитник «Астаны» Антонио Рукавина высказался об условиях, в которых сегодня его команда играла против «Турана» (2:2).
«Я хочу поздравить “Туран” с завоеванием одного очка, в борьбе на таком “футбольном поле”. После сегодняшней игры, мне просто стыдно быть частью казахстанской футбольной лиги. Это не потому, что мы потеряли два очка, нет. Все
Мне непонятно, почему такого поведения от Федерации футбола заслужил именно футбольный клуб “Астана”, во многом благодаря которому о Казахстане знают люди со всего мира! Но главный вопрос ко всем казахстанцам, любящим футбол, разве мы на правильном пути и заслужили такие матчи?», — сказал игрок.