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20:48 (мск), источник: Sports.Ru

Рукавина: Просто стыдно быть частью казахстанской футбольной лиги

Защитник «Астаны» Антонио Рукавина высказался об условиях, в которых сегодня его команда играла против «Турана» (2:2).

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Источник: РИА "Новости"

«Я хочу поздравить “Туран” с завоеванием одного очка, в борьбе на таком “футбольном поле”. После сегодняшней игры, мне просто стыдно быть частью казахстанской футбольной лиги. Это не потому, что мы потеряли два очка, нет. Все из-за стадиона, который стоит почти 40 миллионов евро. Сегодня — завтра этот матч увидят во всем мире, сегодня казахстанский футбол коснулся дна. Завтра все будут шутить о казахстанском футболе, разве так должно быть?

Мне непонятно, почему такого поведения от Федерации футбола заслужил именно футбольный клуб “Астана”, во многом благодаря которому о Казахстане знают люди со всего мира! Но главный вопрос ко всем казахстанцам, любящим футбол, разве мы на правильном пути и заслужили такие матчи?», — сказал игрок.

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