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23:35 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» дома проиграл аутсайдеру АПЛ

«Эвертон» на своем поле проиграл «Бернли» в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AFP 2020

Встреча прошла в субботу, 13 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Крис Вуд и Дуайт Макнил. У хозяев гол на счету Доминика Калверта-Льюина.

Победа позволила «Бернли» набрать 33 очка, команда находится на 15-м месте в турнирной таблице. «Эвертон» имеет в активе 46 очков и занимает шестую позицию.

«Эвертон» в следующем туре 3 апреля дома примет «Кристал Пэлас». «Бернли» в тот же день на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

Эвертон
1:2
Первый тайм: 1:2
Бернли
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