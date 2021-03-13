«Эвертон» дома проиграл аутсайдеру АПЛ

Встреча прошла в субботу, 13 марта, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Крис Вуд и Дуайт Макнил. У хозяев гол на счету Доминика Калверта-Льюина.

Победа позволила «Бернли» набрать 33 очка, команда находится на 15-м месте в турнирной таблице. «Эвертон» имеет в активе 46 очков и занимает шестую позицию.