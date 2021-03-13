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13 марта, источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» победил «Минск» на старте чемпионата Беларуси

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионы Беларуси футболисты солигорского «Шахтера» победно стартовали в новом первенстве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В своем первом поединке подопечные Романа Григорчука принимали гостей из «Минска» и одержали победу с минимальным перевесом в счете — 1:0. Единственный гол в этой встрече на 83-й минуте забил Дембо Дарбо.

Минское «Динамо» начало сезон с крупной виктории над обладатели бронзовых наград жодинским «Торпедо-БелАЗом» — 3:0. Все голы динамовцы забили во второй половине встречи — сначала ворота гостей поразил Никита Наумов, потом отличился Роман Давыскиба, а последнюю точку поставил Артем Быков.

Также в субботу в Бресте местный «Рух» не удержал победу над вернувшимся в высшую лигу «Гомелем», завершив встречу вничью — 1:1. Брестчане вышли вперед на 63-й минуте игры после удара Артема Концевого, а через 15 минут Андрей Соловей восстановил равновесие в счете.

Столичный «Энергетик-БГУ» уверенно переиграл у себя дома гостей из «Сморгони» — 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома. Ранее в стартовом поединке 31-го чемпионата Беларуси футболисты «Ислочи» с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской «Славии» — 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.

Первый тур завершится в воскресенье, 14 марта. Вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК «Минск» сыграют со «Слуцком». В Гомеле дебютант элитного дивизиона речицкий «Спутник» встретится с брестским «Динамо», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать с «Витебском».

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