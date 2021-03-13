Лапорта уже начал работу, чтобы удержать Месси. Планирует подписать Холанда, Алабу и пригласить Нагельсманна

Перед новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой огромный фронт работ: от закрытия долгов до обновления команды и удержания в клубе Лионеля Месси. Для Лапорты последний вопрос стоит особенно остро: он построил свою избирательную кампанию на том, что у него больше шансов удержать Лео в клубе, чем у других кандидатов: аргентинец приходил в клуб в 13 лет, когда Лапорта президентсвовал в свой первый срок. Так что сохранение Месси для Жоана — вопрос имиджа.

Я заслужил доверие Лео. Он всегда мне говорил: «Все, что ты обещал, ты выполнил». Мы должны показать, что мы дорожим им и реально хотим, чтобы он остался. Я сделаю все возможное, чтобы он закончил спортивную карьеру на пике. То же касается других игроков из этого поколения: Бускетса, Пике, Альбы и так далее. Они должны выходить через парадную дверь, как Иньеста, Пуйоль и Хави. Жоан Лапорта президент «Барселоны»

Предложение 1: топ-трансферы

Сейчас для Лионеля есть один приоритет — оказаться в команде, которая в ближайшие годы будет всерьез претендовать на победу в Лиге чемпионов. Пока «Барса» не выглядит таковой, но Лапорта собирается это исправить.

Как пишет Marca, приоритет Лапорты — подписание Эрлинга Холанда. Логичный шаг, учитывая статус Эрлинга как восходящей суперзвезды и потребность «Барсы» в центрфорварде после ухода Луиса Суареса.

Marca пишет, что ради этого Лапорта готов привлечь все ресурсы. Трансфер оценивается в 100 млн евро, и при нынешних долгах клуба (более 400 млн евро) это кажется невозможным. Однако летом с позволения главного тренера на трансфер будет выставлен целый ряд игроков: Гризманн, Дембеле, Коутиньо, Юмтити, Фирпо и Брейтуэйт. Их продажа позволит не только пополнить бюджет, но и серьезно разгрузить зарплатную ведомость.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CK2Tjqapoth/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Antoine Griezmann (@antogriezmann)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

По информации AS, Гризманн и вовсе может войти в сделку по Холанду и отправиться в «Боруссию». Хоть Антуан и прибавил за последние несколько месяцев, скоро ему исполнится 30 лет, и вписывать его в новую команду с его зарплатой может быть рискованно. Еще один вариант — обмен с «Ювентусом», в котором чахнет Пауло Дибала. Аргентинец — один из самых талантливых игроков Европы, однако из-за Криштиану Роналду и подстраиваемого под него стиля с обилием навесов Дибала уже два года не показывает привычного уровня игры. Также трансфер Дибалы может стать еще одной причиной для Месси остаться в клубе — наверняка он захочет поиграть в одной команде с соотечественником.

Также в списке интересов «Барсы» находятся Серхио Агуэро и Давид Алаба. Mundo Deportivo сообщает, что сделала Куну официальное предложение о переходе — оно уже на руках у аргентинца. Летом форвард станет свободным агентом, и сам он горит желанием оказаться в Каталонии. Правда, вряд ли трансфер состоится, если «Барса» все же возьмет Холанда и Месси останется в команде. При других раскладах шансы Куна перейти в «Барселону» возрастают многократно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CMNwYdwjs5m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CMNwYdwjs5m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CMNwYdwjs5m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Erling Braut Haaland (@erling.haaland)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Алабы, то летом он также становится свободным агентом и тоже не против перейти в «Барсу», однако Давид и его агент Пини Захави требуют огромную личку с зарплатой 25 млн евро за сезон. Это очень много даже с учетом бесплатного перехода. Плюс не спят конкуренты — «Реал» и «ПСЖ» также очень хотят видеть Алабу у себя. Короче говоря, Лапорта сразу же активизировал переговоры, чтобы дать Месси понять, что уже в ближайшее время будет строиться новая команда, нацеленная на победу в ЛЧ.

Предложение 2: новый тренер

Пока о Рональде Кумане сложно сказать что-то однозначное. Иногда он готовит классные планы на игру, как в ответной игре Кубка с «Севильей», но в матчах с топ-соперниками картина иная. Несмотря на то, что голландец активно интегрирует молодежь и вроде как нашел с Месси общий язык, его перспективы в клубе непонятны. Да и на роль топ-тренера в топ-проекте Рональд не очень тянет.

Лапорта спит и видит, как на «Камп Ноу» возвращается Гвардиола, однако у Пепа пока много дел в Манчестере, где он построил одну из сильнейших команд в своей карьере.

Как пишет Cadena Ser, Лапорта уважает Кумана и выражает ему свое доверие, но видит у руля команды другого спеца. В идеале — молодого и прогрессивного Юлиана Нагельсманна из РБ «Лейпциг». Многое будет зависеть от того, сможет ли Куман взять в этом сезоне Ла Лигу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CL1919kCW3z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CL1919kCW3z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CL1919kCW3z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от RB Leipzig (@dierotenbullen)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Предложение 3: развитие молодежи и должность в клубе

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» продолжит делать ставку на молодых игроков — в особенности на Де Йонга, Педри и Фати. Это нравится Месси, который видит в этом преемственность, какая была в лучшие годы его карьеры в «Барсе».

Кроме того, Лапорта собирается соблазнить Месси бессрочной связью с клубом. Недавно журналист AS Хосе Антонио Понсети заявил, что даже несмотря на победу Лапорты и если даже Месси решит остаться в «Барселоне», через два года он покинет Испанию и присоединится к «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Лапорта хочет сыграть на опережение и возродить в штатах франшизу «Барселоны», в которой Месси будет играть ключевую роль и после завершения карьеры станет послом клуба. Это была бы красивая история.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CL-a4djleIR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CL-a4djleIR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CL-a4djleIR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Leo Messi (@leomessi)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.