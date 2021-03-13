Лапорта уже начал работу, чтобы удержать Месси. Планирует подписать Холанда, Алабу и пригласить Нагельсманна
Летом будет жарко.
Летом будет жарко.
Перед новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой огромный фронт работ: от закрытия долгов до обновления команды и удержания в клубе Лионеля Месси. Для Лапорты последний вопрос стоит особенно остро: он построил свою избирательную кампанию на том, что у него больше шансов удержать Лео в клубе, чем у других кандидатов: аргентинец приходил в клуб в 13 лет, когда Лапорта президентсвовал в свой первый срок. Так что сохранение Месси для Жоана — вопрос имиджа.
Я заслужил доверие Лео. Он всегда мне говорил: «Все, что ты обещал, ты выполнил». Мы должны показать, что мы дорожим им и реально хотим, чтобы он остался. Я сделаю все возможное, чтобы он закончил спортивную карьеру на пике. То же касается других игроков из этого поколения: Бускетса, Пике, Альбы и так далее. Они должны выходить через парадную дверь, как Иньеста, Пуйоль и Хави.
Сейчас для Лионеля есть один приоритет — оказаться в команде, которая в ближайшие годы будет всерьез претендовать на победу в Лиге чемпионов. Пока «Барса» не выглядит таковой, но Лапорта собирается это исправить.
Marca пишет, что ради этого Лапорта готов привлечь все ресурсы. Трансфер оценивается в 100 млн евро, и при нынешних долгах клуба (более 400 млн евро) это кажется невозможным. Однако летом с позволения главного тренера на трансфер будет выставлен целый ряд игроков: Гризманн, Дембеле, Коутиньо, Юмтити, Фирпо и Брейтуэйт. Их продажа позволит не только пополнить бюджет, но и серьезно разгрузить зарплатную ведомость.
По информации AS, Гризманн и вовсе может войти в сделку по Холанду и отправиться в «Боруссию». Хоть Антуан и прибавил за последние несколько месяцев, скоро ему исполнится 30 лет, и вписывать его в новую команду с его зарплатой может быть рискованно. Еще один вариант — обмен с «Ювентусом», в котором чахнет Пауло Дибала. Аргентинец — один из самых талантливых игроков Европы, однако
Также в списке интересов «Барсы» находятся Серхио Агуэро и Давид Алаба. Mundo Deportivo сообщает, что сделала Куну официальное предложение о переходе — оно уже на руках у аргентинца. Летом форвард станет свободным агентом, и сам он горит желанием оказаться в Каталонии. Правда, вряд ли трансфер состоится, если «Барса» все же возьмет Холанда и Месси останется в команде. При других раскладах шансы Куна перейти в «Барселону» возрастают многократно.
Что касается Алабы, то летом он также становится свободным агентом и тоже не против перейти в «Барсу», однако Давид и его агент Пини Захави требуют огромную личку с зарплатой 25 млн евро за сезон. Это очень много даже с учетом бесплатного перехода. Плюс не спят конкуренты — «Реал» и «ПСЖ» также очень хотят видеть Алабу у себя. Короче говоря, Лапорта сразу же активизировал переговоры, чтобы дать Месси понять, что уже в ближайшее время будет строиться новая команда, нацеленная на победу в ЛЧ.
Пока о Рональде Кумане сложно сказать
Как пишет Cadena Ser, Лапорта уважает Кумана и выражает ему свое доверие, но видит у руля команды другого спеца. В идеале — молодого и прогрессивного Юлиана Нагельсманна из РБ «Лейпциг». Многое будет зависеть от того, сможет ли Куман взять в этом сезоне Ла Лигу.
По данным Mundo Deportivo, «Барселона» продолжит делать ставку на молодых игроков — в особенности на Де Йонга, Педри и Фати. Это нравится Месси, который видит в этом преемственность, какая была в лучшие годы его карьеры в «Барсе».
Кроме того, Лапорта собирается соблазнить Месси бессрочной связью с клубом. Недавно журналист AS Хосе Антонио Понсети заявил, что даже несмотря на победу Лапорты и если даже Месси решит остаться в «Барселоне», через два года он покинет Испанию и присоединится к «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Лапорта хочет сыграть на опережение и возродить в штатах франшизу «Барселоны», в которой Месси будет играть ключевую роль и после завершения карьеры станет послом клуба. Это была бы красивая история.
В понедельник 15 марта отец Месси Хорхе прибудет в Барселону, чтобы провести первый раунд переговоров по продлению контракта. Начинается самое интересное.