Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фулхэм
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дженоа
Удинезе
11
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Герта
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Эвертон
Бернли
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Вальядолид
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Беневенто
Фиорентина
14
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Брест
31
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Спартак
12
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Эльче
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Бавария
13
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Шальке-04
50
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Фрайбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Кельн
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Верона
32
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
Ахмат
40
Футбол. Зарубежный
16:00
Алавес
Кадис
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Лидс
Челси
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Анже
Сент-Этьен
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
ЦСКА
21
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ротор
10
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
23:49 (мск), источник: Sport24

Лапорта уже начал работу, чтобы удержать Месси. Планирует подписать Холанда, Алабу и пригласить Нагельсманна

Летом будет жарко.

Наверх

Перед новым президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой огромный фронт работ: от закрытия долгов до обновления команды и удержания в клубе Лионеля Месси. Для Лапорты последний вопрос стоит особенно остро: он построил свою избирательную кампанию на том, что у него больше шансов удержать Лео в клубе, чем у других кандидатов: аргентинец приходил в клуб в 13 лет, когда Лапорта президентсвовал в свой первый срок. Так что сохранение Месси для Жоана — вопрос имиджа.

Я заслужил доверие Лео. Он всегда мне говорил: «Все, что ты обещал, ты выполнил». Мы должны показать, что мы дорожим им и реально хотим, чтобы он остался. Я сделаю все возможное, чтобы он закончил спортивную карьеру на пике. То же касается других игроков из этого поколения: Бускетса, Пике, Альбы и так далее. Они должны выходить через парадную дверь, как Иньеста, Пуйоль и Хави.
Жоан Лапорта
президент «Барселоны»

Предложение 1: топ-трансферы

Сейчас для Лионеля есть один приоритет — оказаться в команде, которая в ближайшие годы будет всерьез претендовать на победу в Лиге чемпионов. Пока «Барса» не выглядит таковой, но Лапорта собирается это исправить.

Как пишет Marca, приоритет Лапорты — подписание Эрлинга Холанда. Логичный шаг, учитывая статус Эрлинга как восходящей суперзвезды и потребность «Барсы» в центрфорварде после ухода Луиса Суареса.

Marca пишет, что ради этого Лапорта готов привлечь все ресурсы. Трансфер оценивается в 100 млн евро, и при нынешних долгах клуба (более 400 млн евро) это кажется невозможным. Однако летом с позволения главного тренера на трансфер будет выставлен целый ряд игроков: Гризманн, Дембеле, Коутиньо, Юмтити, Фирпо и Брейтуэйт. Их продажа позволит не только пополнить бюджет, но и серьезно разгрузить зарплатную ведомость.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации AS, Гризманн и вовсе может войти в сделку по Холанду и отправиться в «Боруссию». Хоть Антуан и прибавил за последние несколько месяцев, скоро ему исполнится 30 лет, и вписывать его в новую команду с его зарплатой может быть рискованно. Еще один вариант — обмен с «Ювентусом», в котором чахнет Пауло Дибала. Аргентинец — один из самых талантливых игроков Европы, однако из-за Криштиану Роналду и подстраиваемого под него стиля с обилием навесов Дибала уже два года не показывает привычного уровня игры. Также трансфер Дибалы может стать еще одной причиной для Месси остаться в клубе — наверняка он захочет поиграть в одной команде с соотечественником.

Также в списке интересов «Барсы» находятся Серхио Агуэро и Давид Алаба. Mundo Deportivo сообщает, что сделала Куну официальное предложение о переходе — оно уже на руках у аргентинца. Летом форвард станет свободным агентом, и сам он горит желанием оказаться в Каталонии. Правда, вряд ли трансфер состоится, если «Барса» все же возьмет Холанда и Месси останется в команде. При других раскладах шансы Куна перейти в «Барселону» возрастают многократно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Что касается Алабы, то летом он также становится свободным агентом и тоже не против перейти в «Барсу», однако Давид и его агент Пини Захави требуют огромную личку с зарплатой 25 млн евро за сезон. Это очень много даже с учетом бесплатного перехода. Плюс не спят конкуренты — «Реал» и «ПСЖ» также очень хотят видеть Алабу у себя. Короче говоря, Лапорта сразу же активизировал переговоры, чтобы дать Месси понять, что уже в ближайшее время будет строиться новая команда, нацеленная на победу в ЛЧ.

Предложение 2: новый тренер

Пока о Рональде Кумане сложно сказать что-то однозначное. Иногда он готовит классные планы на игру, как в ответной игре Кубка с «Севильей», но в матчах с топ-соперниками картина иная. Несмотря на то, что голландец активно интегрирует молодежь и вроде как нашел с Месси общий язык, его перспективы в клубе непонятны. Да и на роль топ-тренера в топ-проекте Рональд не очень тянет.

Лапорта спит и видит, как на «Камп Ноу» возвращается Гвардиола, однако у Пепа пока много дел в Манчестере, где он построил одну из сильнейших команд в своей карьере.

Как пишет Cadena Ser, Лапорта уважает Кумана и выражает ему свое доверие, но видит у руля команды другого спеца. В идеале — молодого и прогрессивного Юлиана Нагельсманна из РБ «Лейпциг». Многое будет зависеть от того, сможет ли Куман взять в этом сезоне Ла Лигу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предложение 3: развитие молодежи и должность в клубе

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» продолжит делать ставку на молодых игроков — в особенности на Де Йонга, Педри и Фати. Это нравится Месси, который видит в этом преемственность, какая была в лучшие годы его карьеры в «Барсе».

Кроме того, Лапорта собирается соблазнить Месси бессрочной связью с клубом. Недавно журналист AS Хосе Антонио Понсети заявил, что даже несмотря на победу Лапорты и если даже Месси решит остаться в «Барселоне», через два года он покинет Испанию и присоединится к «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Лапорта хочет сыграть на опережение и возродить в штатах франшизу «Барселоны», в которой Месси будет играть ключевую роль и после завершения карьеры станет послом клуба. Это была бы красивая история.

Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник 15 марта отец Месси Хорхе прибудет в Барселону, чтобы провести первый раунд переговоров по продлению контракта. Начинается самое интересное.

 Обалдеть! Вратарь «Спартака» совершил фантастический сэйв в дерби с «Динамо»: видео
«Я бы ей ****». Спиридонов рассказал, как его жена реагирует, когда он пишет пошлости другим девушкам
Дерби – красота! «Спартак» взял реванш у «Динамо» и обошел ЦСКА
Русская лыжница-красавица выиграла в финале Кубка мира
«Зенит» одержал первую победу в году. Отрыв от ЦСКА — 5 очков
Биатлонист Елисеев заехал в топ-10 на Кубке мира в Чехии
Большунов уничтожил Клэбо на его коронной дистанции
«Хетафе» — «Атлетико» и другие матчи в Испании (видео)
Игрок клуба АПЛ отказался вставать на колено перед началом матча
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь