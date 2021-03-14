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00:55 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и на 17 очков оторвался от ближайшего преследователя

На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне завершился матч 28-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити».

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Источник: AFP 2020

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 47-й минуте — латераль «Сити» Жоау Канселу исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки на линию вратарской, где защитник «горожан» Джон Стоунс сумел всех опередить и ударом в касание переправил мяч в сетку.

На 56-й минуте нападающий гостей Габриэль Жезус подкараулил ошибку защиты «дачников», вышел один на один, обыграл Альфонса Ареола и отправил мяч уже в пустые ворота.

На 59-й минуте защитник хозяев Олуватосин Адарабиойо нарушил правила на краю своей штрафной, свалив вингера «Сити» Феррана Торреса. Пенальти пошёл исполнять Серхио Агуэро и уверенным ударом с точки отправил мяч в нижний угол ворот.

«Манчестер Сити» в 30 матчах набрал 71 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая идущего на втором месте «Манчестер Юнайтед» на 17 очков (однако у «МЮ» два матча в запасе). «Фулхэм» (26) — в зоне вылета, на 18-м месте.

Фулхэм
0:3
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
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