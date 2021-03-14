«Манчестер Сити» разгромил «Фулхэм» и на 17 очков оторвался от ближайшего преследователя

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали победу со счётом 3:0.



Счёт был открыт на 47-й минуте — латераль «Сити» Жоау Канселу исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки на линию вратарской, где защитник «горожан» Джон Стоунс сумел всех опередить и ударом в касание переправил мяч в сетку.

На 56-й минуте нападающий гостей Габриэль Жезус подкараулил ошибку защиты «дачников», вышел один на один, обыграл Альфонса Ареола и отправил мяч уже в пустые ворота.

На 59-й минуте защитник хозяев Олуватосин Адарабиойо нарушил правила на краю своей штрафной, свалив вингера «Сити» Феррана Торреса. Пенальти пошёл исполнять Серхио Агуэро и уверенным ударом с точки отправил мяч в нижний угол ворот.