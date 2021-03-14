Финал Кубка Англии пройдет со зрителями

Правительство Великобритании составило список спортивных событий, на которые в рамках тестирования возможности возвращения зрителей на трибуны будут допущены болельщики. Среди них и финал Кубка Англии по футболу, который состоится 15 мая в Лондоне. Пока неизвестно, сколько человек будут допущены на стадион. По сообщению ВВС, на арене смогут присутствовать до 20 тысяч зрителей.