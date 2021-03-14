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10:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Финал Кубка Англии пройдет со зрителями

Финальный матч Кубка Англии пройдет в присутствии зрителей, сообщает Sky Sports 13 марта.

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Источник: AP 2020

Правительство Великобритании составило список спортивных событий, на которые в рамках тестирования возможности возвращения зрителей на трибуны будут допущены болельщики. Среди них и финал Кубка Англии по футболу, который состоится 15 мая в Лондоне. Пока неизвестно, сколько человек будут допущены на стадион. По сообщению ВВС, на арене смогут присутствовать до 20 тысяч зрителей.

Согласно плану, разработанному властями, доступ зрителей на трибуны в больших количествах ожидается не ранее 21 июня. Решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Сейчас все матчи в Англии проходят без зрителей.

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