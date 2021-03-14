Финал Кубка Англии пройдет со зрителями
Финальный матч Кубка Англии пройдет в присутствии зрителей, сообщает Sky Sports 13 марта.
Финальный матч Кубка Англии пройдет в присутствии зрителей, сообщает Sky Sports 13 марта.
Правительство Великобритании составило список спортивных событий, на которые в рамках тестирования возможности возвращения зрителей на трибуны будут допущены болельщики. Среди них и финал Кубка Англии по футболу, который состоится 15 мая в Лондоне. Пока неизвестно, сколько человек будут допущены на стадион. По сообщению ВВС, на арене смогут присутствовать до 20 тысяч зрителей.
Согласно плану, разработанному властями, доступ зрителей на трибуны в больших количествах ожидается не ранее 21 июня. Решение будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Сейчас все матчи в Англии проходят без зрителей.