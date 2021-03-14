Один из матчей первого тура КПЛ отменен. Известны подробности

«Встреча первого тура между “Ордабасы” и “Кызыл-Жаром” перенесена на более поздний срок в связи с погодными условиями. В Шымкенте выпал снег. В приличных объемах. Интересно, что решение о переносе приняли руководители клубов. Инспектор матча настаивал на том, чтобы сыграть», — говорится в сообщении.