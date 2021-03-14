«Актобе» сыграл вничью с «Каспием» в первом матче после возвращения в КПЛ

Счет в игре был открыт только на 52-й минуте, отличился вышедший на замену легионер хозяев Уаджди Сали, который мастерски исполнил штрафной.

Сегодня состоятся еще два матча — «Кайсар» — «Тараз» и «Тобол» — «Акжайык». Оба начнутся в 17:00 по столичному времени. Встреча «Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК» была перенесена на другой день, так как поле в Шымкенте завалило снегом.