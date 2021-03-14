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15:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» сыграл вничью с «Каспием» в первом матче после возвращения в КПЛ

В Актау состоялся матч первого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана сезона-2021, в котором местный «Каспий» принимал «Актобе», сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча завершилась ничьей 1:1.

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Источник: Reuters

Счет в игре был открыт только на 52-й минуте, отличился вышедший на замену легионер хозяев Уаджди Сали, который мастерски исполнил штрафной.

А на 61-й за «Актобе» сравнял Максим Федин, пробивший пенальти.

Напомним, что «Актобе» вернулся в КПЛ, завоевав в прошлом сезоне путевку по итогам чемпионата первой лиги.

Сегодня состоятся еще два матча — «Кайсар» — «Тараз» и «Тобол» — «Акжайык». Оба начнутся в 17:00 по столичному времени. Встреча «Ордабасы» — «Кызыл-Жар СК» была перенесена на другой день, так как поле в Шымкенте завалило снегом.

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