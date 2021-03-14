«Тобол» после победы в Суперкубке выиграл первый матч в новом сезоне КПЛ
ФК «Тобол» одержал победу в стартовом матче
ФК «Тобол» одержал победу в стартовом матче
Подопечные Григория Бабаяна в Костанае принимали уральский «Акжайык». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Автором первого гола на 30-й минуте стал Азат Нургалиев, которому ассистировал Элгуджа Лобжанидзе. А на 75-й закрепил успех Асхат Тагыберген.
Напомним, что перед стартом КПЛ «Тобол» стал победителем Суперкубка Казахстана, сначала победив «Кайрат», а затем «Астану».