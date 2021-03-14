«Тараз» победил «Кайсар» в матче с камбэком, пятью мячами и автоголом Ахметова

Встреча завершилась со счетом 2:3, причем все голы были забиты в первом тайме.

Благодаря автоголу защитника «Тараза» Елдоса Ахметова «Кайсар» повел уже на пятой минуте.

И на 22-й минуте Максат Байжанов закрепил преимущество команды, сделав 2:0.

Но затем гости забили три мяча подряд. Сначала на 25-й минуте разрыв сократил Абзал Таубай.

Затем на 36-й сравнял счет Абылайхан Жумабек.