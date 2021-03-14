«Тараз» победил «Кайсар» в матче с камбэком, пятью мячами и автоголом Ахметова
Поражением «Кайсара» от «Тараза» завершился в Кызылорде матч первого тура
Поражением «Кайсара» от «Тараза» завершился в Кызылорде матч первого тура
Встреча завершилась со счетом 2:3, причем все голы были забиты в первом тайме.
Благодаря автоголу защитника «Тараза» Елдоса Ахметова «Кайсар» повел уже на пятой минуте.
И на 22-й минуте Максат Байжанов закрепил преимущество команды, сделав 2:0.
Но затем гости забили три мяча подряд. Сначала на 25-й минуте разрыв сократил Абзал Таубай.
Затем на 36-й сравнял счет Абылайхан Жумабек.
А в добавленное к первому тайму время отличился Бауыржан Байтана, его гол в итоге и стал победным.