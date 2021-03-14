Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Лилль
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Гранада
Реал Сосьедад
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Метц
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Шеффилд Юнайтед
50
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Рома
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Интер
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Краснодар
04
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Футбол. Зарубежный
15:30
Байер
Арминия
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Ним
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Оренбург
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Чертаново
41
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Сампдория
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо М
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Нижний Новгород
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Рубин
03
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
8«Порту» выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов
17:32 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» разгромило «Спутник» в матче чемпионата Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят заключительные матчи стартового тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

В первом из них футболисты брестского «Динамо» уверенно переиграли в гостях дебютанта элитного дивизиона речицкий «Спутник» со счетом 4:0. Голы забили Павел Седько (с пенальти), Станислав Беленький, Александр Шестюк и Василий Журневич.

Также сегодня вице-чемпионы страны футболисты БАТЭ на искусственном поле ФК «Минск» сыграют со «Слуцком», а в Гродно местный «Неман» будет соперничать с «Витебском».

Ранее действующие чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» победили на своем поле гостей из «Минска» со счетом 1:0, благодаря точному удару Дембо Дарбо. Минское «Динамо» начало сезон с крупной виктории над обладателем бронзовых наград жодинским «Торпедо-БелАЗом» — 3:0. Все голы динамовцы забили во второй половине встречи — сначала ворота гостей поразил Никита Наумов, потом отличился Роман Давыскиба, а последнюю точку поставил Артем Быков. В Бресте местный «Рух» не удержал победу над вернувшимся в высшую лигу «Гомелем», завершив встречу вничью — 1:1. Брестчане вышли вперед на 63-й минуте игры после удара Артема Концевого, а через 15 минут Андрей Соловей восстановил равновесие. Столичный «Энергетик-БГУ» уверенно переиграл у себя дома гостей из «Сморгони» — 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома. Футболисты «Ислочи» с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской «Славии» — 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.

 Гороскоп на май 2020
Хозяин сделал попугаю гамак из обычной маски - теперь птица оттуда не вылаз
«Краснодар» разгромил «Тамбов» и одержал первую победу в году
Российский теннисист стал победителем турнира в Марселе
Подсчитан заработок Александра Большунова по итогам Кубка мира
«Закодирую тебя навечно»: Дацик анонсировал бой с Емельяненко
Российский судья назначен на матч «Манчестер Сити» в ЛЧ
«Милан» — «Наполи» и другие матчи серии А (видеотрансляция)
«Локомотив» принимает «Сочи» в чемпионате России (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь