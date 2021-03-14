Брестское «Динамо» разгромило «Спутник» в матче чемпионата Беларуси

Ранее действующие чемпионы страны футболисты солигорского «Шахтера» победили на своем поле гостей из «Минска» со счетом 1:0, благодаря точному удару Дембо Дарбо. Минское «Динамо» начало сезон с крупной виктории над обладателем бронзовых наград жодинским «Торпедо-БелАЗом» — 3:0. Все голы динамовцы забили во второй половине встречи — сначала ворота гостей поразил Никита Наумов, потом отличился Роман Давыскиба, а последнюю точку поставил Артем Быков. В Бресте местный «Рух» не удержал победу над вернувшимся в высшую лигу «Гомелем», завершив встречу вничью — 1:1. Брестчане вышли вперед на 63-й минуте игры после удара Артема Концевого, а через 15 минут Андрей Соловей восстановил равновесие. Столичный «Энергетик-БГУ» уверенно переиграл у себя дома гостей из «Сморгони» — 3:0. В первом тайме отличился Артем Шкурдюк, а во второй половине Артем Васильев и Даниил Виговский довели дело до разгрома. Футболисты «Ислочи» с минимальным преимуществом одолели на своем поле гостей из мозырской «Славии» — 1:0. Победный гол на 89-й минуте игры забил Кирилл Глущенков.