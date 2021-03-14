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17:49 (мск), источник: Vesti.kz

Мокин и Тагыберген получили награды за прошлый сезон КПЛ

Футболисты «Тобола» Александр Мокин и Асхат Тагыберген получили награды за успех в прошлом сезоне OLIMPBET-чемпионата Казахстана, сообщается на сайте костанайского клуба.

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Свои трофеи игроки получили перед стартовым матчем КПЛ-2021. Мокину была вручена награда как лучшему вратарю прошлого года по версии болельщиков. Также фанаты признали лучшим гол в исполнении нынешнего новичка «желто-зеленых» Асхата Тагыбергена, который, кстати, он в прошлом году забил в ворота костанайцев.

Напомним, «Тобол» в КПЛ-2020 занял второе место. Перед стартом нового сезона он стал победителем Суперкубка Казахстана, сначала обыграв «Кайрат», а затем «Астану». А в стартовом матче нового чемпионата набрал три очка.

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