Мокин и Тагыберген получили награды за прошлый сезон КПЛ
Футболисты «Тобола» Александр Мокин и Асхат Тагыберген получили награды за успех в прошлом сезоне
Футболисты «Тобола» Александр Мокин и Асхат Тагыберген получили награды за успех в прошлом сезоне
Свои трофеи игроки получили перед стартовым матчем КПЛ-2021. Мокину была вручена награда как лучшему вратарю прошлого года по версии болельщиков. Также фанаты признали лучшим гол в исполнении нынешнего новичка «желто-зеленых» Асхата Тагыбергена, который, кстати, он в прошлом году забил в ворота костанайцев.
Напомним, «Тобол» в КПЛ-2020 занял второе место. Перед стартом нового сезона он стал победителем Суперкубка Казахстана, сначала обыграв «Кайрат», а затем «Астану». А в стартовом матче нового чемпионата набрал три очка.