Мокин и Тагыберген получили награды за прошлый сезон КПЛ

Свои трофеи игроки получили перед стартовым матчем КПЛ-2021. Мокину была вручена награда как лучшему вратарю прошлого года по версии болельщиков. Также фанаты признали лучшим гол в исполнении нынешнего новичка «желто-зеленых» Асхата Тагыбергена, который, кстати, он в прошлом году забил в ворота костанайцев.