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20:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чудо-гол Ламелы рабоной в ворота «Арсенала»

Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела открыл счет в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Он отличился в первом тайме.

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Источник: Reuters

Причем аргентинцу удался блестящий гол. Лукас Моура здорово сбросил мяч в чужой штрафной на Ламелу и тот исполнил красивый удар рабоной в касание в дальний нижний угол ворот.

Это первый гол 29-летнего аргентинца в нынешнем сезоне АПЛ.

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