Чудо-гол Ламелы рабоной в ворота «Арсенала»
Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела открыл счет в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Он отличился в первом тайме.
Нападающий «Тоттенхэма» Эрик Ламела открыл счет в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Арсенала». Он отличился в первом тайме.
Причем аргентинцу удался блестящий гол. Лукас Моура здорово сбросил мяч в чужой штрафной на Ламелу и тот исполнил красивый удар рабоной в касание в дальний нижний угол ворот.
Это первый гол 29-летнего аргентинца в нынешнем сезоне АПЛ.