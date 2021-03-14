Футболисты БАТЭ выиграли у «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили «Слуцк» в последнем поединке первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили «Слуцк» в последнем поединке первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Борисовчане с самого начала пошли вперед и уже на 5-й минуте игры их новобранец Шахбоз Умаров открыл счет. Во второй половине встречи подопечные Виталия Жуковского еще дважды поразили ворота гостей — на 57-й минуте отличился Неманья Милич, а незадолго до финального свистка Максим Скавыш подвел итог — 3:0.
В остальных встречах стартового тура 31-го национального первенства зафиксированы такие результаты:
Во втором туре встречаются: