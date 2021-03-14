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21:51 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты БАТЭ выиграли у «Слуцка» в матче чемпионата Беларуси

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ победили «Слуцк» в последнем поединке первого тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Борисовчане с самого начала пошли вперед и уже на 5-й минуте игры их новобранец Шахбоз Умаров открыл счет. Во второй половине встречи подопечные Виталия Жуковского еще дважды поразили ворота гостей — на 57-й минуте отличился Неманья Милич, а незадолго до финального свистка Максим Скавыш подвел итог — 3:0.

В остальных встречах стартового тура 31-го национального первенства зафиксированы такие результаты:

  • «Шахтер» (Солигорск) — «Минск» — 1:0,
  • «Спутник» (Речица) — «Динамо» (Брест) — 0:4,
  • «Неман» (Гродно) — «Витебск» — 0:0,
  • «Динамо» (Минск) — «Торпедо-БелАЗ» — 3:0,
  • «Рух» (Брест) — «Гомель» — 1:1,
  • «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Сморгонь» — 3:0,
  • «Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь) — 1:0.

Во втором туре встречаются:

  • 19 марта. «Славия» — «Торпедо-БелАЗ», «Ислочь» — «Сморгонь»;.
  • 20 марта. «Энергетик-БГУ» — «Шахтер», «Витебск» — «Динамо» (Минск), «Динамо» (Брест) — БАТЭ, «Минск» — «Рух»;.
  • 21 марта. «Слуцк» — «Неман», «Гомель» — «Спутник».
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