Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

В составе победителей все три гола забил проводивший свой 600-й матч в высших дивизонах нападающий Криштиану Роналду. Португалец при этом оформил «идеальный» хет-трик — забил головой, правой и левой ногами. Кроме того, хет-трик за 32 минуты — второй по быстроте в карьере Криштиану. В сентябре 2015 года Роналду забил 3 гола за 20 минут матча с «Эспаньолом».