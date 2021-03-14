Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»
«Ювентус» одержал победу над «Кальяри» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча, состоявшаяся в Кальяри 14 марта, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
«Ювентус» одержал победу над «Кальяри» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча, состоявшаяся в Кальяри 14 марта, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
В составе победителей все три гола забил проводивший свой 600-й матч в высших дивизонах нападающий Криштиану Роналду. Португалец при этом оформил «идеальный»
«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А — от «Милана» команда Андреа Пирло отстает на 1 очко, а от лидирующего «Интера» — на 10.