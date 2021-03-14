Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
ПСЖ
Нант
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Севилья
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Милан
Наполи
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вильярреал
13
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Хоффенхайм
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Ювентус
13
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
21
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Лилль
00
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
31
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Реал Сосьедад
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Бордо
13
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Метц
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Шеффилд Юнайтед
50
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Рома
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Интер
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Краснодар
04
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Атлетик
00
Футбол. Зарубежный
15:30
Байер
Арминия
12
Футбол. Зарубежный
15:00
Ним
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Оренбург
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Чертаново
41
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Сампдория
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо М
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Нижний Новгород
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Рубин
03
Все события
Фоторепортажи
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
22:11 (мск), источник: Sport24

Хет-трик Роналду принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»

«Ювентус» одержал победу над «Кальяри» в матче 27-го тура чемпионата Италии. Встреча, состоявшаяся в Кальяри 14 марта, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Наверх

В составе победителей все три гола забил проводивший свой 600-й матч в высших дивизонах нападающий Криштиану Роналду. Португалец при этом оформил «идеальный» хет-трик — забил головой, правой и левой ногами. Кроме того, хет-трик за 32 минуты — второй по быстроте в карьере Криштиану. В сентябре 2015 года Роналду забил 3 гола за 20 минут матча с «Эспаньолом».

«Ювентус» с 55 очками остался на третьем месте в турнирной таблице Серии А — от «Милана» команда Андреа Пирло отстает на 1 очко, а от лидирующего «Интера» — на 10.

Кальяри
1:3
Первый тайм: 0:3
Ювентус
 «Я стеснялась: куда он смотрит?!» Жена футболиста «Зенита» рассказала их историю знакомства
Обалдеть! Вратарь «Спартака» совершил фантастический сэйв в дерби с «Динамо»: видео
Дубль Камано и гол Смолова помогли «Локомотиву» победить «Сочи»
Российский теннисист стал победителем турнира в Марселе
Подсчитан заработок Александра Большунова по итогам Кубка мира
«Краснодар» разгромил «Тамбов» и одержал первую победу в году
Головин сыграл здорово, но «Монако» все равно не победил «Лилль»
«Милан» — «Наполи» и другие матчи серии А (видеотрансляция)
Чудо-гол Ламелы рабоной в ворота «Арсенала» (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь