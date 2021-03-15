«ПСЖ» дома уступил аутсайдеру Лиги 1 «Нанту»

Хозяева вышли вперед на 42-й минуте усилиями Юлиана Дракслера, однако во втором тайме пропустили голы от Рандаля Коло Муани и Мозеса Саймона.

«Нант» набрал 27 очков и поднялся в таблице с 19-го на 18-е место. «ПСЖ» с 60 очками остался на 2-й позиции. Команда Маурисио Почеттино на три очка отстает от лидирующего «Лилля».