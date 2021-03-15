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01:16 (мск), источник: Sport24

«ПСЖ» дома уступил аутсайдеру Лиги 1 «Нанту»

Футболисты «Нанта» одержали волевую победу над «ПСЖ» в 29-м туре чемпионата Франции. Игра в Париже завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: shutterstock.com

Хозяева вышли вперед на 42-й минуте усилиями Юлиана Дракслера, однако во втором тайме пропустили голы от Рандаля Коло Муани и Мозеса Саймона.

«Нант» набрал 27 очков и поднялся в таблице с 19-го на 18-е место. «ПСЖ» с 60 очками остался на 2-й позиции. Команда Маурисио Почеттино на три очка отстает от лидирующего «Лилля».

ПСЖ
1:2
Первый тайм: 1:0
Нант
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