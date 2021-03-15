«Ювентус» может отпустить Криштиану Роналду бесплатно

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По данным источника, это связано с высокой заработной платой португальца, которая составляет € 31 млн за сезон. Также сообщается, что «Ювентус» может сэкономить около € 86 млн, если отпустит Роналду этим летом.

Ранее сообщалось, что Роналду может вернуться в «Реал».

Роналду защищал цвета «Реала» с 2009 по 2018 год. Со «сливочными» он завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, два Кубка и два Суперкубка страны, четыре кубка Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира. Будучи игроком «Королевского клуба», Криштиану стал обладателем четырёх «Золотых мячей».

Контракт Роналду с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний форвард провёл 23 матча в итальянской Серии А, забил 23 гола и отдал 2 результативные передачи.