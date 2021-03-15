Двоих футболистов «ПСЖ» ограбили во время матча. Семья Ди Марии в момент ограбления была дома

Игра состоялась 14 марта в Париже и завершилась поражением «ПСЖ» со счетом 1:2.

Одним из пострадавших оказался полузащитник Анхель Ди Мария. Отмечается, что его семья в момент ограбления была дома. Само ограбление описывается журналистами как жестокое.

Кто из футболистов «ПСЖ» является вторым пострадавшим от грабителей, на данный не сообщается.

Предполагается, что именно по причине ограбления Ди Мария был заменен во втором тайме — на 62-й минуте при счете 1:1. Журналисты заметили, как незадолго до замены спортивный директор «ПСЖ» Леонардо говорил по телефону с главным тренером Маурисио Почеттино.

Французские СМИ отмечают, что это далеко не первый подобный случай: за последние 18 месяцев от грабителей пострадали сразу несколько игроков «ПСЖ» — Серхио Рико, Тьяго Силва, Эрик Шупо-Мотинг и другие.