Мхитарян из-за травмы пропустит до 4 недель. Он не сыграет с «Шахтером» и «Наполи»

Повреждение Мхитарян получил в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против своего бывшего клуба — «Шахтера» (3:0). 14 марта Генрих прошел медобследование, которое показало достаточно серьезную травму икроножной мышцы. Уточняется, что клинику Генрих покинул на костылях.

Мхитарян уже пропустил матч 27-го тура Серии А с «Пармой» (0:2). Помимо этого, он не сыграет в ответной встрече с «Шахтером» (18 марта), пропустит важную игру с «Наполи» (21 марта) в Серии А и игры сборной Армении против Лихтенштейна (25 марта), Исландии (28 марта) и Румынии (31 марта).