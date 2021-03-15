Футболист «Жетысу» получил тяжелую травму в матче с «Кайратом» и выбыл на длительный срок
Футболист «Жетысу» Рауль Джалилов получил тяжелое повреждение в первом туре национального чемпионата. Об этом сообщает
Футболист «Жетысу» Рауль Джалилов получил тяжелое повреждение в первом туре национального чемпионата. Об этом сообщает
Отмечается, что в столкновении с защитником «Кайрата» Денисом Поляковым он повредил колено и выбыл на длительный срок. Окончательный диагноз ему будет поставлен после углубленного медицинского обследования, предварительный — разрыв крестообразных связок. В талдыкорганской команде состояние Джалилова прокомментировали
Сам матч, прошедший в Алматы, завершился со счетом 2:0 в пользу алматинского клуба, тогда как Поляков за свой фол получил прямую красную карточку.
Во втором туре, 19 марта, «Кайрат» на выезде сыграет с «Кайсаром», а на следующий день «Жетысу» примет «Туран» в Алматы.