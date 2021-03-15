Футболист «Жетысу» получил тяжелую травму в матче с «Кайратом» и выбыл на длительный срок

Отмечается, что в столкновении с защитником «Кайрата» Денисом Поляковым он повредил колено и выбыл на длительный срок. Окончательный диагноз ему будет поставлен после углубленного медицинского обследования, предварительный — разрыв крестообразных связок. В талдыкорганской команде состояние Джалилова прокомментировали одним-единственным словом: «Жесть!».

Сам матч, прошедший в Алматы, завершился со счетом 2:0 в пользу алматинского клуба, тогда как Поляков за свой фол получил прямую красную карточку.