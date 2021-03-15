СМИ: Лука Модрич продлил контракт с «Реалом» на один год

«Продление контракта Модрича с “Реалом” состоялось, и это уже не под вопросом, — написал Романо. — Договоренность о продлении соглашения на один год была достигнута в январе. Для официального подтверждения это просто вопрос времени».

Модричу 35 лет, в текущем сезоне хорватский полузащитник провел за клуб 34 матча, забив три мяча и отдав три голевые передачи. Модрич перешел в «Реал» из английского «Тоттенхэма» в 2012 году. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Испании, один раз — обладателем Кубка Испании, трижды — обладателем cуперкубка страны и Суперкубка УЕФА, по четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2018 году Модрич получил «Золотой мяч». В составе сборной Хорватии Модрич дошел до финала чемпионата мира в России, где команда уступила сборной Франции.