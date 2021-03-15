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17:14 (мск), источник: Sport24

«Реал» сообщил о новой травме Азара. В субботу бельгиец сыграл впервые с января

Реал на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Эден Азар получил очередную травму.

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По результатам медицинского осмотра в понедельник бельгийскому футболисту диагностировали повреждение поясничной мышцы.

Мадридский клуб не предоставил информации о сроках восстановления Азара, но он не сможет помочь команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

30-летний Азар в матче 27-го тура Ла Лиги с «Эльче» (2:1) 13 марта вернулся на поле после травмы, полученной в конце января. Эден вышел на замену и отыграл 15 минут.

В сезоне-2020/21 Азар провел за «Реал» 14 матчей (636 минуты на поле), в которых отметился 3 голами.

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