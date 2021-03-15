«Реал» сообщил о новой травме Азара. В субботу бельгиец сыграл впервые с января
Реал на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Эден Азар получил очередную травму.
Реал на своем официальном сайте сообщил, что полузащитник Эден Азар получил очередную травму.
По результатам медицинского осмотра в понедельник бельгийскому футболисту диагностировали повреждение поясничной мышцы.
Мадридский клуб не предоставил информации о сроках восстановления Азара, но он не сможет помочь команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».
30-летний Азар в матче 27-го тура Ла Лиги с «Эльче» (2:1) 13 марта вернулся на поле после травмы, полученной в конце января. Эден вышел на замену и отыграл 15 минут.
В сезоне-2020/21 Азар провел за «Реал» 14 матчей (636 минуты на поле), в которых отметился 3 голами.