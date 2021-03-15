«Реал» сообщил о новой травме Азара. В субботу бельгиец сыграл впервые с января

По результатам медицинского осмотра в понедельник бельгийскому футболисту диагностировали повреждение поясничной мышцы.

Мадридский клуб не предоставил информации о сроках восстановления Азара, но он не сможет помочь команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой».

30-летний Азар в матче 27-го тура Ла Лиги с «Эльче» (2:1) 13 марта вернулся на поле после травмы, полученной в конце января. Эден вышел на замену и отыграл 15 минут.