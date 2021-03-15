«Астана» подписала контракт с Исламбеком Куатом
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подписал контракт с «Астаной», передает
Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подписал контракт с «Астаной», передает
Отмечается, что на его приглашении лично настоял главный тренер клуба Андрей Тихонов. В субботу, 13 марта, Куат расторг соглашение с подмосковными «Химками».
В ближайшее время «Астана» официально объявит о подписании контракта с футболистом.
В нынешнем сезоне Куат сыграл за «Химки» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку.
Полузащитник является воспитанником столичного футбола. Последним его клубом в КПЛ был «Кайрат».