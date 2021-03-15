Хавбек БАТЭ Карасев о матче БАТЭ — «Слуцк»: Антураж, конечно, не Россия

«Антураж, конечно, не Россия, но нормальный уровень. Мне пока еще тяжело, нужно адаптироваться. Хороший уровень, нормальный. Я сюда ехал не то, чтобы уровень РПЛ и беларусской сравнивать, я ехал в БАТЭ, потому что знал, что это сильная команда, сильные футболисты собраны в этой команде, что мы будем бороться за чемпионство, поэтому сюда приехал. Мне было это интересно», — сказал Карасев специально для пресс-службы БАТЭ.