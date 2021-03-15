Коман приехал на Mercedes, а не на Audi на тренировку «Баварии». Его не пустили на парковку, игрок заплатит штраф 50 тысяч евро
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман выплатит 50 тысяч евро в качестве штрафа.
Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман выплатит 50 тысяч евро в качестве штрафа.
Футболист приехал на тренировку на своей личной машине Mercedes, а не на служебной Audi.
Охрана не пустила Комана на подземную автостоянку. Свой автомобиль француз оставил на улице. Теперь игрока обяжут выплатить денежный штраф.
Футболистам мюнхенского клуба положено пользоваться автомобилями, представленными спонсором — Audi и VW Group.
Игроки должны использовать служебные автомобили, приезжая на тренировки, игры, деловые встречи. Об этом правиле в январе сообщил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.