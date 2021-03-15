Скавыш: Почему в сторону БАТЭ льется столько хейта? Это неприятно, потому что БАТЭ беларусскому футболу подарил очень много приятных эмоций

«Почему в сторону БАТЭ льется столько хейта? За 13 лет подряд чемпионских БАТЭ приелось кому-то. Людям уже хотелось, чтобы чемпион сменился, и им без разницы даже, чтобы их команда выигрывала. Они готовы к тому, чтобы хоть кто-то выиграл, но только не БАТЭ.



Честно, немножко это неприятно, потому что БАТЭ беларусскому футболу подарил очень много приятных эмоций. Очень классные команды привозил. В первую очередь, я считаю, что благодаря БАТЭ Европа и мир узнали о Беларуси. В плане даже уважения, то, что БАТЭ сделал для беларусского футбола, мне это непонятно», — сказал Скавыш в эфире «Беларусь 5».