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19:44 (мск), источник: Tribuna.com Беларусь

Скавыш: Почему в сторону БАТЭ льется столько хейта? Это неприятно, потому что БАТЭ беларусскому футболу подарил очень много приятных эмоций

Нападающий БАТЭ Максим Скавыш поделился мнением о хейтерах БАТЭ.

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Источник: Instagram

«Почему в сторону БАТЭ льется столько хейта? За 13 лет подряд чемпионских БАТЭ приелось кому-то. Людям уже хотелось, чтобы чемпион сменился, и им без разницы даже, чтобы их команда выигрывала. Они готовы к тому, чтобы хоть кто-то выиграл, но только не БАТЭ.

Честно, немножко это неприятно, потому что БАТЭ беларусскому футболу подарил очень много приятных эмоций. Очень классные команды привозил. В первую очередь, я считаю, что благодаря БАТЭ Европа и мир узнали о Беларуси. В плане даже уважения, то, что БАТЭ сделал для беларусского футбола, мне это непонятно», — сказал Скавыш в эфире «Беларусь 5».

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