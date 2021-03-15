Джером Боатенг принял решение покинуть «Баварию»
Защитник «Баварии» Джером Боатенг принял решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Bild.
Защитник «Баварии» Джером Боатенг принял решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Bild.
32-летний футболист оставит Мюнхен на правах свободного агента, его соглашение истекает в июне 2021 года. Руководство клуба не связывались с защитником или его агентом на предмет заключения нового трудового договора.
Сам Боатенг не чувствует поддержки от директората «Баварии». Футболист разочарован, что из всего правления в него верит и его поддерживает только главный тренер