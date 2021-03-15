Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Уэска
Футбол. Зарубежный
14.03
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
14.03
Милан
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
14.03
Севилья
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ
Нант
12
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
10Косторная: слезы после шестого места
21:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джером Боатенг принял решение покинуть «Баварию»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг принял решение покинуть клуб по окончании сезона, сообщает Bild.

Наверх
Источник: AFP 2020

32-летний футболист оставит Мюнхен на правах свободного агента, его соглашение истекает в июне 2021 года. Руководство клуба не связывались с защитником или его агентом на предмет заключения нового трудового договора.

Сам Боатенг не чувствует поддержки от директората «Баварии». Футболист разочарован, что из всего правления в него верит и его поддерживает только главный тренер Ханс-Дитер Флик.

 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
РФС выступил с заявлением по поводу допинга у Обухова
Радулов пропал. Почему топовый форвард 5 лет не играет за Россию
СМИ: допинг в организм футболистов мог попасть через капельницу
Черчесов: Обсудим с Соболевым его падения
Команде Формулы-1 разрешили использовать цвета российского флага
«Ростов» не будет бойкотировать матч с «Ротором»
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь