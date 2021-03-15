Роналду нанес страшный удар ногой в челюсть вратарю. Почему его не удалили?
С похожим эпизодом в России разобрались без проблем.
С похожим эпизодом в России разобрались без проблем.
Вчера, 14 марта, Криштиану Роналду сделал
«Последние несколько недель были наполнены новостями, называющими меня лучшим бомбардиром в истории мирового футбола. Сообщалось, что я побил рекорд Пеле — 757 голов. Я благодарен за это признание, но теперь настало время объяснить, почему я не признавал это достижение до сих пор.
Моё вечное безоговорочное восхищение мистером Пеле и уважение к футболу середины ХХ века побудили принять во внимание его результат в 767 голов. Нужно учитывать, что Пеле забил девять мячей за сборную штата
Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии со мной. Моим товарищам по команде, моим оппонентам, фанатам красивой игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: можете быть уверены, я бы не справился без вас.
Теперь не могу дождаться следующих игр и испытаний! Очередные рекорды и трофеи! Поверьте, эта история ещё далека от завершения. Будущее за завтрашним днем, а “Ювентусу” и Португалии ещё многое предстоит выиграть», — написал Роналду.
Но в тот вечер на Сардинии мы могли и не стать свидетелями трёх результативных ударов звёздного футболиста. На 14-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу «Ювентуса» возник спорный эпизод с участием Роналду и вратаря «Кальяри» Алессио Краньо. Криштиану столкнулся с голкипером сардинцев и, по мнению президента «Кальяри» Томазо Джулини, должен был получить прямую красную карточку за нарушение правил.
«Я искренне разочарован тем, с каким настроем подошли игроки “Кальяри” к этой игре, но больше всего я расстроен тем, что Роналду не был удалён с поля, поскольку этот инцидент мог изменить игру. Однозначно, это была опасная игра, она поставила под угрозу безопасность нашего вратаря и поэтому должна быть наказана красной карточкой. Это то, что говорится в своде правил», — заявил Джулини Football Italia.
Такое же мнение сложилось и у болельщиков «Кальяри». Они были возмущены решением арбитра показать Роналду лишь «горчичник».
«Это было удаление!».
«Красная на всю жизнь!».
«Там была красная».
«Дай красную… Жалкий рефери».
«Назначение Кальварезе уже было ясным сигналом. Позорный футбол».
«Только предупреждение… Это прямая красная».
Спорный эпизод специально для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал:
«Это агрессивное поведение со стороны Роналду. Шипы у него тут как оружие, прямая нога. То, что он её в конце согнул, неважно. При этом нога идёт в лицо — это агрессия. Почему не удалили Роналду? Дураки есть не только в России».
Очень похожий момент был в матче «Спартак» — «Динамо», который состоялся в августе 2019 года. Нападающий
Павел Прохоров