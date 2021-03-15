Азар выбыл на месяц. Он уже пропустил 320 дней в «Реале» из-за 10 травм и ковида

30-летний хавбек, по данным As, пропустит около месяца из-за проблем с поясничными мышцами.

В лучшем случае Азар восстановится к 11 апреля, когда состоится матч с «Барселоной».

За все время в «Реале» Азар уже пропустил 320 дней — с учетом травм и перенесенного минувшей осенью коронавируса.