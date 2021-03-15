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22:55 (мск), источник: Sports.Ru

Азар выбыл на месяц. Он уже пропустил 320 дней в «Реале» из-за 10 травм и ковида

Полузащитник «Реала» Эден Азар вновь получил повреждение.

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Источник: AFP 2020

30-летний хавбек, по данным As, пропустит около месяца из-за проблем с поясничными мышцами.

В лучшем случае Азар восстановится к 11 апреля, когда состоится матч с «Барселоной».

За все время в «Реале» Азар уже пропустил 320 дней — с учетом травм и перенесенного минувшей осенью коронавируса.

Это десятое повреждение бельгийца за время выступления в мадридском клубе.

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