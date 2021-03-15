Азар выбыл на месяц. Он уже пропустил 320 дней в «Реале» из-за 10 травм и ковида
Полузащитник «Реала» Эден Азар вновь получил повреждение.
Полузащитник «Реала» Эден Азар вновь получил повреждение.
30-летний хавбек, по данным As, пропустит около месяца
В лучшем случае Азар восстановится к 11 апреля, когда состоится матч с «Барселоной».
За все время в «Реале» Азар уже пропустил 320 дней — с учетом травм и перенесенного минувшей осенью коронавируса.
Это десятое повреждение бельгийца за время выступления в мадридском клубе.