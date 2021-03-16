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01:20 (мск), источник: Матч ТВ

Месси оформил дубль в рекордном матче за «Барселону»

«Барселона» выиграла у клуба «Уэска» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AFP 2020

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Каталонцы вышли вперед на 13-й минуте после точного удара Лионеля Месси.

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Затем Антуан Гризманн красивым ударом попал в девятку ворот соперника.

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Под конец первого тайма Рафаэль Мир отквитал один мяч, реализовав пенальти.

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Во втором тайме забил Оскар Мингеса, которому ассистировал Месси.

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Последний мяч во встрече оформил все тот же Месси.

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Отметим, что для Лионеля это был 767-й официальный матч за каталонский клуб и по этому показателю он сравнялся с рекордсменом «Барсы» — Хави.

«Барселона» победила в четвертом туре кряду, команда находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в четыре очка от «Атлетико». «Уэска» занимает 20-ю строчку.

Барселона
4:1
Первый тайм: 2:1
Уэска
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