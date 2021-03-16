Месси оформил дубль в рекордном матче за «Барселону»

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Каталонцы вышли вперед на 13-й минуте после точного удара Лионеля Месси.

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Затем Антуан Гризманн красивым ударом попал в девятку ворот соперника.

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Под конец первого тайма Рафаэль Мир отквитал один мяч, реализовав пенальти.

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Во втором тайме забил Оскар Мингеса, которому ассистировал Месси.

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Последний мяч во встрече оформил все тот же Месси.

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Отметим, что для Лионеля это был 767-й официальный матч за каталонский клуб и по этому показателю он сравнялся с рекордсменом «Барсы» — Хави.