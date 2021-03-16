Месси оформил дубль в рекордном матче за «Барселону»
«Барселона» выиграла у клуба «Уэска» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.
«Барселона» выиграла у клуба «Уэска» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании.
Встреча завершилась со счетом 4:1.
Каталонцы вышли вперед на 13-й минуте после точного удара Лионеля Месси.
Затем Антуан Гризманн красивым ударом попал в девятку ворот соперника.
Под конец первого тайма Рафаэль Мир отквитал один мяч, реализовав пенальти.
Во втором тайме забил Оскар Мингеса, которому ассистировал Месси.
Последний мяч во встрече оформил все тот же Месси.
Отметим, что для Лионеля это был 767-й официальный матч за каталонский клуб и по этому показателю он сравнялся с рекордсменом «Барсы» — Хави.
«Барселона» победила в четвертом туре кряду, команда находится на втором месте в таблице Примеры с отставанием в четыре очка от «Атлетико». «Уэска» занимает 20-ю строчку.