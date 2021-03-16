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09:46 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Вулверхэмптона» Патрисиу потерял сознание в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 16 марта. Португальский вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу потерял сознание во время матча 28-го тура чемпионата Англии по футболу против «Ливерпуля».

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Источник: AP 2020

На 87-й минуте защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди столкнулся с Патрисиу, нанеся ему травму голову, из-за чего вратарь потерял сознание. Встреча была приостановлена на 14 минут, португальца унесли с поля на носилках.

Матч завершился победой «Ливерпуля» со счетом 1:0, единственный гол на второй добавленной к первому тайму минуте забил Диогу Жота. «Ливерпуль» набрал 46 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» занимает 13-ю позицию с 35 очками.

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Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Санту после игры сообщил, что с Патрисиу все в порядке. «Он в сознании и помнит, что произошло. С ним все будет в порядке», — сказал Санту, комментарий которого приводит вещательная корпорация BBC.

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Следующую встречу «Ливерпуль» проведет 4 апреля в гостях против лондонского «Арсенала», «Вулверхэмптон» 5 апреля сыграет дома с «Вест Хэмом».

Патрисиу 33 года, он выступает за «Вулверхэмптон» с 2018 года. До этого он играл в «Спортинге», с которым дважды становился победителем Кубка Португалии (2007/08, 2014/15). Патрисиу является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии, бронзовым призером турнира 2012 года и победителем Лиги наций сезона-2018/19.

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Вулверхэмптон Уондерерс
0:1
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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