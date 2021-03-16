Месси повторил великий рекорд Хави и забил два красивых гола. В чемпионате Испании снова жарко
После победы «Барселоны» над «Уэской» в ла лигу вернулась интрига.
После победы «Барселоны» над «Уэской» в ла лигу вернулась интрига.
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман давно забыл о своем обещании не давать комментариев о будущем Лео Месси. Сложно хранить обет молчания, если об этом спрашивают вновь и вновь. В том числе и в Париже, куда настойчиво отправляют форварда многочисленные слухи, а в Аргентине уверяют, что у «ПСЖ» даже есть экономический план по подписанию капитана «Барселоны».
Ответ голландца журналистам, с одной стороны, не содержал в себе ничего нового, так как фразу о том, что Месси сам должен определиться с будущим, все слышали не один десяток раз. Вместе с тем Куман фактически обозначил аргументы, которыми наряду с финансовыми условиями
«Уже сейчас он видит, что команда движется в правильном направлении, — подчеркнул Куман. — С учетом изменений и количества молодых футболистов, которые продолжают расти, он не может сомневаться в будущем команды».
Словно в подтверждение данной мысли в понедельник в сборную Испании первый вызов получил 18-летний Педри. Этого не по годам зрело понимающего игру юношу уже сравнивают с Андресом Иньестой и Хави.
А пока рекорд последнего по числу матчей за «Барсу» повторил Месси. Теперь у двух легенд по 767 игр в
«Справедливо, что лучший игрок в истории — это тот, кто больше всех играл в футболке «Барсы», — заметил Хави.
Каталонский клуб отметил историческое событие с размахом. На трибуне «Камп Ноу» появился гигантский баннер, а в соцсетях разместили ролик с поздравлениями от нынешних и бывших одноклубников — Пуйоля, Маркеса, Иньесты, Роналдинью, Неймара, Деку, Суареса, Савиолы, Педро, Дани Алвеса, Маскерано, Фабрегаса и, конечно, Хави. И каждый из них показал фирменный жест, которым Лео празднует забитые мячи, и выглядело это очень трогательно и красиво.
Точно так же Месси отметил и свой 20-й гол в нынешнем чемпионате Испании. Сколько похожих ударов мы видели, и все равно не перестаешь восхищаться! Гроссмейстерскую для бомбардиров норму аргентинец выполняет тринадцать сезонов подряд, и, наверное, даже не стоит уточнять, что в чемпионатах «большой пятерки» подобного никто прежде не добивался.
Гризманн тоже исполнил футбольный шедевр, Месси поставил эффектную точку, а
Главный итог 27-го тура ла лиги — разгоревшийся огонь интриги. Он еще не полыхает, как в прошлом сезоне, когда «Реал» устроил погоню за «Барсой» во время посткарантинной доигровки, но все предпосылки налицо.
Хотя наивно предполагать, что команда Кумана пройдет этот отрезок без потерь. Особенно с учетом намеченного на 11 апреля класико в гостях у сохраняющего надежды на титул «Реала». Мадридцы в этом сезоне, конечно, самые нестабильные в большой испанской тройке, однако их колоссальный опыт и воля к победе — важнейшие факторы. И шесть очков форы у «Атлетико» уже не выглядят гарантирующей от потрясений подушкой безопасности.
А ведь еще недавно казалось, что Диего Симеоне и титул на расстоянии вытянутой руки друг от друга. В 2020 году «матрасники» не знали поражений с 1 февраля по 12 декабря. Это даты двух завершившихся в пользу «Реала» мадридских дерби. На второе из них «Атлетико» отреагировал так, как и подобает претенденту на чемпионство — серией из восьми побед. Однако начался февраль, и ореол совершенства вокруг
Упущенную победу в очередном дерби вынесем за скобки, но даже это не замаскирует проблемы «Атлетико». Три выигрыша в восьми турах — совсем не чемпионский график, причем потери очков случались там, где этого не ждали. На последних минутах с «Сельтой» (2:2), дважды с «Леванте» (1:1, 0:2), а теперь — против «Хетафе» (0:0), который в эпоху Симеоне проиграл соседям 13 раз подряд и не забил ни одного гола в 19 матчах.
Если «Атлетико» не восстановит утраченный инстинкт убийцы, в оставшихся одиннадцати турах он может растерять все преимущество. Только в апреле команду ждут два визита в столицу Андалусии на игры с «Севильей» и «Бетисом», а также поездка в Бильбао. В мае график не такой напряженный, но там есть игра на «Камп Ноу» и встреча с «Реал Сосьедад».
С басками, кстати, уже в воскресенье сыграет «Барселона». Для