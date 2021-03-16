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10:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный тренер «Динамо» Загреб приговорён к 4,8 годам тюрьмы

Верховный суд Хорватии приговорил главного тренера загребского «Динамо» Зорана Мамича к 4,8 годам тюремного заключения за коррупцию, сообщает Vecernji.hr со ссылкой на пресс-релиз Верховного суда.

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Источник: Reuters

Здравко Мамич, брат Зорана Мамича, который ранее занимал должность спортивного директора клуба, приговорён к 6,5 годам тюремного заключения.

Напомним, Здравко Мамич и его брат находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды. В ноябре Мамич был арестован, но позже отпущен под залог.

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