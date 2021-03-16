Главный тренер «Динамо» Загреб приговорён к 4,8 годам тюрьмы

Напомним, Здравко Мамич и его брат находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении $ 17,3 млн из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере $ 1,8 млн. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды. В ноябре Мамич был арестован, но позже отпущен под залог.