Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.03
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
15.03
Барселона
Уэска
41
Футбол. Зарубежный
14.03
Севилья
Бетис
10
Футбол. Зарубежный
14.03
ПСЖ
Нант
12
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Аталанта
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
06:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Ибрагимович может сыграть за сборную Швеции в ближайших матчах

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции.

Наверх
Источник: AP 2020

39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года и на товарищескую игру с Эстонией. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Милан» пока не подтвердил, что футболиста вызовут в сборную. Также многое зависит от того, как быстро Златан сможет восстановиться от повреждения, полученного им 28 февраля в игре Серии А против «Ромы» (2:1).

В ноябре СМИ сообщали, что главный тренер шведской сборной Ян Андерссон рассматривает возвращение Ибрагимовича, а в январе, по неофициальным данным, состоялась их личная беседа.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Новые лица в сборной России — кто они?
Радулов пропал. Почему топовый форвард 5 лет не играет за Россию
СМИ: допинг в организм футболистов мог попасть через капельницу
Черчесов: Обсудим с Соболевым его падения
Овечкин сам отложил переговоры по контракту с «Вашингтоном»
Роналду ударил вратаря ногой в челюсть. Почему его не удалили?
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь