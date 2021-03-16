Ибрагимович может сыграть за сборную Швеции в ближайших матчах

39-летний форвард попал в предварительный состав национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года и на товарищескую игру с Эстонией. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Милан» пока не подтвердил, что футболиста вызовут в сборную. Также многое зависит от того, как быстро Златан сможет восстановиться от повреждения, полученного им 28 февраля в игре Серии А против «Ромы» (2:1).

В ноябре СМИ сообщали, что главный тренер шведской сборной Ян Андерссон рассматривает возвращение Ибрагимовича, а в январе, по неофициальным данным, состоялась их личная беседа.