В раздевалке «Астаны» произошел конфликт после матча на водяном стадионе
После матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу с «Тураном» (2:2) в раздевалке «Астаны» произошел конфликт, сообщает KazFootball.kz.
После матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу с «Тураном» (2:2) в раздевалке «Астаны» произошел конфликт, сообщает KazFootball.kz.
По информации источника, один из легионеров астанчан после игры общался на повышенных тонах с представителем руководства клуба.
Футболист высказал недовольство тем, что матч на «Туркестан-Арене» состоялся в таких неприемлемых условиях, а также, что другие внутренние проблемы клуба не решаются своевременно.
На возмущения легионера представитель руководства также ответил жестко, после чего в раздевалке команды осталась накаленная атмосфера.
Ранее свое недовольство по поводу состояния поля на «Туркестан-Арене» высказали генеральный директор ФК «Астана» Михаил Гурман, главный тренер Андрей Тихонов и защитник столичной команды Антоний Рукавина.
Позже руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев прокомментировал ситуацию.