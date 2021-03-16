В раздевалке «Астаны» произошел конфликт после матча на водяном стадионе

По информации источника, один из легионеров астанчан после игры общался на повышенных тонах с представителем руководства клуба.

Футболист высказал недовольство тем, что матч на «Туркестан-Арене» состоялся в таких неприемлемых условиях, а также, что другие внутренние проблемы клуба не решаются своевременно.

На возмущения легионера представитель руководства также ответил жестко, после чего в раздевалке команды осталась накаленная атмосфера.

Ранее свое недовольство по поводу состояния поля на «Туркестан-Арене» высказали генеральный директор ФК «Астана» Михаил Гурман, главный тренер Андрей Тихонов и защитник столичной команды Антоний Рукавина.

Позже руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев прокомментировал ситуацию.