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10:45 (мск), источник: Vesti.kz

В раздевалке «Астаны» произошел конфликт после матча на водяном стадионе

После матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу с «Тураном» (2:2) в раздевалке «Астаны» произошел конфликт, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

По информации источника, один из легионеров астанчан после игры общался на повышенных тонах с представителем руководства клуба.

Футболист высказал недовольство тем, что матч на «Туркестан-Арене» состоялся в таких неприемлемых условиях, а также, что другие внутренние проблемы клуба не решаются своевременно.

На возмущения легионера представитель руководства также ответил жестко, после чего в раздевалке команды осталась накаленная атмосфера.

Ранее свое недовольство по поводу состояния поля на «Туркестан-Арене» высказали генеральный директор ФК «Астана» Михаил Гурман, главный тренер Андрей Тихонов и защитник столичной команды Антоний Рукавина.

Позже руководитель Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев прокомментировал ситуацию.

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