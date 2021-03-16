Азар может быть прооперирован и рискует пропустить чемпионат Европы 2020 года

По информации Marca, боли у бельгийца в голеностопе могут являться причиной постоянных мышечных травм. В связи с этим представители футболиста настаивают на операции.

Если это произойдет, Эден Азар точно пропустит оставшуюся часть сезона. Также бельгиец рискует остаться за бортом чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что 13 марта Эден Азар впервые вышел на поле после травмы, но позднее вновь получил повреждение. Всего в нынешнем сезоне в активе 30-летнего нападающего 9 матчей в Ла Лиге, 2 гола и 1 результативная передача.