«Астана» объявила о возвращении Исламбека Куата

ФК «Астана» на своем сайте официально объявил о возвращении полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата, передают Vesti.kz.

Команда Астана

Он является воспитанником столичного клуба и уже присоединился к нему в Нур-Султане.

Напомним, что в нынешнем сезоне Куат провел за «Химки» из чемпионата России шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку.

Последним его клубом в КПЛ был «Кайрат». За «Астану» в свое время он провел 24 матча. Также выступал за «Актобе», «Окжетпес» и российский «Оренбург».