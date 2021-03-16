«Астана» объявила о возвращении Исламбека Куата

ФК «Астана» на своем сайте официально объявил о возвращении полузащитника сборной Казахстана Исламбека Куата, передают Vesti.kz.
Он является воспитанником столичного клуба и уже присоединился к нему в
Напомним, что в нынешнем сезоне Куат провел за «Химки» из чемпионата России шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями и заработав одну желтую карточку.
Последним его клубом в КПЛ был «Кайрат». За «Астану» в свое время он провел 24 матча. Также выступал за «Актобе», «Окжетпес» и российский «Оренбург».
В составе сборной Казахстана провел 40 матчей, в которых отличился пятью голами.