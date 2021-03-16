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16:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Счастлив вернуться домой». Исламбек Куат — о контракте с «Астаной», перезагрузке карьеры и игре за сборную Казахстана

Он рассказал, почему оказался в родном клубе.

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28-летний полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат выразил надежду, что возвращение в «Астану» поможет ему перезагрузить карьеру, сообщается на сайте клуба. Комментируя подписание контракта, он отметил, что хочет также вернуться в сборную Казахстана.

Команда
Астана

Напомним, официально о подписании футболиста столичный клуб объявил сегодня.

— Счастлив вернуться домой! Я являюсь воспитанником «Астаны», здесь начинал карьеру, уверен, что именно возвращение в родной город поможет мне перезагрузить карьеру, — сказал Куат.

— Что стало главным фактором в принятии решения о возвращении в «Астану»?

— Главным в выборе стало то, что во мне заинтересовано руководство и главный тренер. Андрей Валерьевич в личном разговоре сказал, что на меня рассчитывает, а сейчас для меня это очень важно, так как я не играл в последнее время, хочу быть полезным команде и вернуться в сборную Казахстана.

Напомним, что в нынешнем сезоне Куат провел шесть матчей за «Химки» из чемпионата России.

За «Астану» в свое время он сыграл 24 матча. Последним его клубом в КПЛ был «Кайрат». Также выступал за «Актобе», «Окжетпес» и российский «Оренбург».

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