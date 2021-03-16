«Счастлив вернуться домой». Исламбек Куат — о контракте с «Астаной», перезагрузке карьеры и игре за сборную Казахстана
Он рассказал, почему оказался в родном клубе.
Он рассказал, почему оказался в родном клубе.
28-летний полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат выразил надежду, что возвращение в «Астану» поможет ему перезагрузить карьеру, сообщается на сайте клуба. Комментируя подписание контракта, он отметил, что хочет также вернуться в сборную Казахстана.
Напомним, официально о подписании футболиста столичный клуб объявил сегодня.
— Счастлив вернуться домой! Я являюсь воспитанником «Астаны», здесь начинал карьеру, уверен, что именно возвращение в родной город поможет мне перезагрузить карьеру, — сказал Куат.
— Что стало главным фактором в принятии решения о возвращении в «Астану»?
— Главным в выборе стало то, что во мне заинтересовано руководство и главный тренер. Андрей Валерьевич в личном разговоре сказал, что на меня рассчитывает, а сейчас для меня это очень важно, так как я не играл в последнее время, хочу быть полезным команде и вернуться в сборную Казахстана.
Напомним, что в нынешнем сезоне Куат провел шесть матчей за «Химки» из чемпионата России.
За «Астану» в свое время он сыграл 24 матча. Последним его клубом в КПЛ был «Кайрат». Также выступал за «Актобе», «Окжетпес» и российский «Оренбург».