«Наложили 16 швов». Игрок «Жетысу» рассказал о травме, полученной в матче с «Кайратом»

Полузащитник «Жетысу» Рауль Джалилов, получивший травму в матче OLIMPBET-чемпионата Казахстана с «Кайратом», должен в скором времени вернуться в строй. В интервью корреспонденту Vesti.kz 26-летний футболист рассказал о своем повреждении и о том, что после игры сказал ему другой участник эпизода Денис Поляков, получивший прямую красную карточку после. Также игрок талдыкорганцев высказался об удалении соперника.

— После эпизода с Поляковым ты не смог самостоятельно покинуть поле. Что произошло, насколько тяжелой оказалась травма?

Команда Жетысу

— В том эпизоде удар пришелся на нижнюю часть бедра, я получил глубокое рассечение и не смог продолжить игру, меня сразу отвезли в больницу и наложили 16 швов на место повреждения. Там же сделали рентген, слава Богу, все кости и связки целы. Касаемо восстановления, то через две недели снимут швы, пройду реабилитацию и буду готов.

— Полякова удалили. Ты согласен с таким решением?

— Думаю, да, это сто процентов удаление. Возможно, если бы не было такой открытой раны, то и удаления бы не последовало.

— Поляков после игры подходил к тебе?

— Да, звонил мне после игры, мы с ним поговорили, он принес мне извинения, сказал, что шел в единоборство и не хотел намеренно нанести травму.

— Мог ли «Жетысу» отобрать очки у «Кайрата»?

— Я думаю, что у «Кайрата» не шла игра в тот день. Да, у них были моменты, но они не могли их реализовать. Мы компактно оборонялись в первом тайме, плюс во втором тайме у них случилось удаление, поэтому я, конечно, считаю, что мы могли отобрать очки у «Кайрата». Сыграли только первый тур, я думаю, нам все по силам!. Травмы — это самое ужасное для футболиста. Буду стараться скорей восстановиться и вернуться на поле, чтобы помочь команде. Всем друзьям и болельщикам еще раз спасибо за поддержку. Всем здоровья и без травм!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xQoQvHaGVLc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, «Кайрат» в первом туре КПЛ вдесятером выиграл у «Жетысу» со счетом 2:0.

Джалилов, выступавший в 2020 году в первый лиге за «Академия Оңтүстік», присоединился к «Жетысу» в минувшее межсезонье. В матче с «Кайратом» он появился на поле на 46-й минуте, а на 50-й был заменен. Защитник «Кайрата» Поляков за это нарушение получил прямую красную карточку. Также сообщалось, что у игрока «Жетысу» травма колена, и он выбыл на длительное время.

Ранее Джалилов, родившийся в Кыргызстане, играл за талдыкорганский клуб, а также за «Тобол» и молодежную сборную Казахстана.