Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Боруссия М
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал
Аталанта
Футбол. Зарубежный
15.03
Барселона
Уэска
41
Футбол. Зарубежный
15.03
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
17.03
Торино
Сассуоло
Футбол. Премьер-лига
17.03
Ротор
Ростов
Все события
Фоторепортажи
25Помазун не спас, Влашич не забил пенальти. Как «Локо» обыграл ЦСКА и помог «Зениту»
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
19:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Кое-кто мог хайпануть». Стали известны подробности конфликта в раздевалке «Астаны»

Вот что произошло на самом деле.

Наверх

В раздевалке «Астаны» после матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу не было конфликтов, сообщает телеграм-канал «Тень отца Гурмана». По данным паблика, претензии действительно высказывались, но в адрес ПФЛК и КФФ.

Команда
Астана

Напомним, ранее появилась информация, что один из легионеров астанчан после игры общался на повышенных тонах с представителем руководства клуба.

«В общем, ничего страшного в раздевалке “Астаны” после игры с “Тураном” не происходило. Об этом мне в личном разговоре сообщил источник, близкий к ситуации. Был обычный разговор на повышенных тонах, какие могут случиться после каждого неудачного матча. Высказывались недовольства, но в основном — в адрес лиги и федерации. Но никакой истерики и, уж тем более, мордобоя и в помине не было. По большому счету, ситуация высосана из пальца, чтобы кое-кто мог хайпануть на ней. Команда готовится к матчу второго тура с “Каспием” в штатном режиме», — пишет канал.

Матч второго тура КПЛ против «Каспия» пройдет в Нур-Султане 19 марта. В первом туре «Астана» потеряла очки, сыграв вничью.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Большая трагедия в российском хоккее. Шайба унесла жизнь игрока
Отзаявленный бразилец тренируется с основой «Спартака»
Олимпийский чемпион по биатлону объявил о завершении карьеры
«Челси» устоит против «Атлетико»: Топ-5 ставок на еврокубки
Гимн ИИХФ вместо «Катюши»: с чем Россия поедет на хоккейный ЧМ
Российскую лыжницу задержали с героином
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь