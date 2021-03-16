«Кое-кто мог хайпануть». Стали известны подробности конфликта в раздевалке «Астаны»
Вот что произошло на самом деле.
Вот что произошло на самом деле.
В раздевалке «Астаны» после матча первого тура чемпионата Казахстана по футболу не было конфликтов, сообщает
Напомним, ранее появилась информация, что один из легионеров астанчан после игры общался на повышенных тонах с представителем руководства клуба.
«В общем, ничего страшного в раздевалке “Астаны” после игры с “Тураном” не происходило. Об этом мне в личном разговоре сообщил источник, близкий к ситуации. Был обычный разговор на повышенных тонах, какие могут случиться после каждого неудачного матча. Высказывались недовольства, но в основном — в адрес лиги и федерации. Но никакой истерики и, уж тем более, мордобоя и в помине не было. По большому счету, ситуация высосана из пальца, чтобы
Матч второго тура КПЛ против «Каспия» пройдет в