«Кое-кто мог хайпануть». Стали известны подробности конфликта в раздевалке «Астаны»

«В общем, ничего страшного в раздевалке “Астаны” после игры с “Тураном” не происходило. Об этом мне в личном разговоре сообщил источник, близкий к ситуации. Был обычный разговор на повышенных тонах, какие могут случиться после каждого неудачного матча. Высказывались недовольства, но в основном — в адрес лиги и федерации. Но никакой истерики и, уж тем более, мордобоя и в помине не было. По большому счету, ситуация высосана из пальца, чтобы кое-кто мог хайпануть на ней. Команда готовится к матчу второго тура с “Каспием” в штатном режиме», — пишет канал.