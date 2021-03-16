Исламбек Куат встретился с фанатами «Астаны»

Стоит отметить, что изначально подписание контракта с 28-летним футболистом пришлось по душе не всем поклонникам клуба, а ведь он является местным воспитанником. Причиной стали высказывания Куата 6-летней давности, когда, выступая за «Кайрат», он говорил, что «Астана» ему ничего не дала. Недавно же футболист заявил, что понимает обиду на него, но постарается все исправить на поле.