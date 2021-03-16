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20:08 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат встретился с фанатами «Астаны»

Не все к его возвращению отнеслись отрицательно.

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Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат, вернувшийся в «Астану», встретился с болельщиками клуба, сообщают Vesti.kz.

Стоит отметить, что изначально подписание контракта с 28-летним футболистом пришлось по душе не всем поклонникам клуба, а ведь он является местным воспитанником. Причиной стали высказывания Куата 6-летней давности, когда, выступая за «Кайрат», он говорил, что «Астана» ему ничего не дала. Недавно же футболист заявил, что понимает обиду на него, но постарается все исправить на поле.

Сегодня же, после того как «Астана» официально сообщила о подписании с Куатом контракта, совместную фотографию с ним опубликовала группа активных фанатов Old Boys.

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«Встретились с Исламбеком, все вопросы решены! Добро пожаловать домой!», — гласит подпись под фото с футболистом.

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